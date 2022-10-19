Tuğba Özay: Güzelliğim Allah vergisi

Mankenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Tuğba Özay, güzelliğinin sırrını verdi.

Şarkıcı Tuğba Özay, bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Açılışta vücudunun orijinalliğinden ve hiçbir yerinde estetik olmadığından bahsetti. Ayrıca güzellik sırrını da verdi.

"Zeytinyağı ve soda"

Tuğba, vücudunun orijinalliğini koruduğunu söyleyip "Hiçbir yerimde en ufak estetik yok. Tamamen Allah vergisi, genlerimle ilgili. Güzelliğimin sırrı; zeytinyağı ve soda. Ayrıca sigara kullanmıyorum, içkiden uzak duruyorum. Uykuma da çok dikkat ediyorum." dedi.