Tuğba Özay kendi anlattı! Özelliklerini tek tek sıraladı

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Her açıklaması olay olan eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, kendini 'Alfa Kadın' ilan etti!

Özay; güçlü, lider, özgür, özgüveni yüksek, her işin üstesinden gelebilen, gösterişli, güzel, kendine yetebilen, aurası yüksek olduğunu söyledi.

"SAVAŞMAKTAN KORKMAZ"

Kendisini anlata anlata bitiremeyen ünlü isim, “Alfalar, yalnız kalmaktan korkmaz, kadın-erkek herkesi etkisi altına alabilecek güçtedir. Çok çalışmayı ve üretmeyi sever, pes etmez, zeka seviyeleri yüksektir. Sevgisini gerçekten hak eden birini arar. Koşulsuz ve çıkarsız sever. Aşık olduğu kişi için savaşmaktan korkmaz." dedi.