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    Tuğba Özay: Makyajlı erkek istemiyoruz

    Ünlü model Tuğba Özay, Instagram'da yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 07:03
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    Tuğba Özay: Makyajlı erkek istemiyoruz

    Manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından dekolteli bir fotoğrafını paylaştı.

    Özay'ın fotoğrafının altına, “Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun” yazdı.

    "BOŞ BELEŞ YORUMLAR YAPIYORSUNUZ"

    Ünlü modelin açıklamasını homofobik ve transfobik bulan kullanıcılar, fotoğrafın altına kısa sürede binlerce yorum yaptı. Özay, gelen tepkiler sonrası paylaştığı fotoğrafı yoruma kapattı. Ünlü model, takipçilerine “Boş beleş yorumlar yapıyorsunuz” sözleriyle sert çıktı.

    Tuğba Özay: Makyajlı erkek istemiyoruz #1

    Tuğba Özay: Makyajlı erkek istemiyoruz #2

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