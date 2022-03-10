Kadınlar Günü'nde sahne alan Tuğba Özay, Şebnem Ferah'ın 'Sil baştan' şarkısını yorumladı.

Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını çiftliğine de sıçrayan manken ve şarkıcı Tuğba Özay, zor bir dönem geçirmişti.

Yangının ardından hayatına dönen Özay, pandemi sonrası sahne almaya başladı.

8 Mart Kadınlar Günü'ne özel Bursa'da konser veren Özay, sahne için iddialı bir seçim yaptı.

SİL BAŞTAN ŞARKISINI SÖYLEDİ

Derin yırtmaçlı pembe elbiseyle sahneye çıkan Özay, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' parçasını seslendirdi.

Tuğba Özay'dan 'sil baştan' performansı VİDEO