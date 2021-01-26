Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'ü uyardı

Şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi.

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hayranları döneceği günü beklerken, hastalığının çalışmasına izin vermediğini açıklayan Neslihan Atagül, yaptığı paylaşım ile izleyiciye ve dizi ekibine veda etti.

"İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

28 yaşındaki oyuncu, hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim." ifadelerini kullandı.

"ANNE OLAMADIM"

Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi. Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olmadığını söyledi.

"12 YILDIR MÜCADELE EDİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten.

"BEBEK İSTİYORSANIZ.."

Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.