Tuğba Özerk vücudunu ölçtürdü Kıbrıs'a tatile giden şarkıcı Tuğba Özerk, plajda vücut ölçülerini aldırdı.

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30 Haziran 2021 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir nikahla iş insanı Gökmen Tanaçar'la evlenen Tuğba Özerk, yine mutluluğu bulamamış; birkaç ay sonra boşanmıştı.

Bekarlığın keyfini süren ünlü şarkıcı son olarak gittiği KKTC tatilinde görüntülendi.

Ölçü aldırdı

Kumsalda ölçü aldıran Tuğba Özerk, iddialı fiziğiyle adeta mankenlere taş çıkardı.

Fit haliyle dikkatleri toplayan sanatçı güzelliğiyle olduğu kadar kusursuz fiziğiyle de göz doldurdu.

Önümüzdeki günlerde sürpriz projelerin yolda olduğunu söyleyen Özerk, yazın son günlerinin de keyfini çıkarmayı ihmal etmedi.