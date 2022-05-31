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    Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması tepki aldı

    Açıklamalarıyla tartışmalara neden olan eski manken Tuğçe Kazaz'ın son söyledikleri de gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 07:35
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    Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması tepki aldı

    Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, son açıklamasında şeriat için övgü dolu söyler söyledi. Yien sosyal medyada gündem olan Kazaz'a tepki yağdı.

    "Allahça yaşamanın formülü"

    Kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kazaz, "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!

    "Benim anladığım şeriat başka"

    Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." ifadelerini kullandı.

    Tuğçe Kazaz ın şeriat açıklaması tepki aldı #1

    Din değiştirmişti

    Tuğçe Kazaz 2005 yılında Yunanistanlı George Seitaridis ile evlendi. Kazaz, nikahtan önce din değiştirerek Rum Ortodoks dinine geçip Maria Seitaridis adını aldı.

    Tekrar müslüman oldu

    Üç yıl süren bu evliliğin ardından Tuğçe Kazaz boşandı ve Türkiye'ye dönüş yaptı. Kazaz boşanmayla birlikte dinini bir kez daha değiştirip Müslümanlığa dönüş yaptı.

    Tuğçe Kazaz ın şeriat açıklaması tepki aldı #2

    Tuğçe Kazaz ın şeriat açıklaması tepki aldı #3


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