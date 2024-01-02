Tuğçe Kazaz'ın sözleri olay oldu: "Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak" Bir dönem sürekli din değiştirmesiyle gündemde olan eski manken Tuğçe Kazaz, yeni açıklamasıyla yeniden tepkileri üzerine çekti. Kazaz'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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Yıllar önce Yunanistanlı erkek arkadaşıyla evlenmek için din değiştiren eski mankenlerden Tuğçe Kazaz, açıklamalarıyla gündem olmayı başarıyor.

Sosyal medya hesabından ilginç tespitler yapan ve dalga konusu olan Tuğçe Kazaz, yine adından söz ettirdi.

Dün gerçekleşen İstanbul'da "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gündemi yakından takip eden eski manken, her olayda olduğu gibi bu olayda da tespitini yaptı. Kazaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Türkiye hilafet sistemine geçmiş olacak"

Eski manken paylaşımında, "Bu bir tespittir; İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak." dedi.

Bu tespit sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kazaz'a "4 din değiştirmiş hilafet diyor" yorumları yağdı.