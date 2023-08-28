Tuğçe Tayfur'dan, annesi Necla Nazır ve yeni eşi ile paylaşım geldi Daha önce iki evlilik yapan şarkıcı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda Muhammet Aydın'la hayatını birleştirmişti. Ünlü isim, evliliğine annesi Necla Nazır ile babası Ferdi Tayfur'un karşı çıktığı yönündeki iddialara fotoğraflı yanıt verdi.

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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, uzun süredir çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde yer buluyordu.

Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. İkili, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak kısa sürede barışmıştı.

Eski sevgilisiyle davalık oldu

Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden ayrılık kararı alan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Muhammet Aydın ile evlendi

Şarkıcı, Sivaslı olduğunu söylediği Muhammet Aydın ile evlilik hazırlıklarına da başlamıştı. Tayfur, yeni ilişkisini duyurduktan sadece dört gün sonra Muhammet Aydın ile hayatını birleştirmişti.

Nikaha Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Tuğçe Tayfur, evliliğine annesi ile babasının karşı çıktığı yönündeki söylentilere fotoğraflı yanıt verdi.

"Muhammet'im"

Tayfur, "Canım annem biz senin gibi bir büyüğümüz olduğu için çok şanslıyız. Dualarında bizi eksik etmeyenimiz, sen bizim başımızın tacısın. 'Bir evladım, bir torunum vardı şimdi bir de adı güzel Muhammet'im, adam gibi adam bir oğlum var' dedin. Seni çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.