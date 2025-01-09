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Haber Merkezi

15 Aralıkta hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'dan hayranlarını üzen haber, 2 Ocak'ta gelmişti. Usta arabeskçinin cenaze töreni ise hem çok kalabalık hem de çok olaylı geçmişti.

CENAZEDE KÜFÜR

Tören sırasında anne-kız ve aile üyeleri arasında gerilim yaşandı. Kalabalıktan biri Tuğçe'ye yönelik, "O buraya gelmeyecekti... Onun yüzünden öldü" şeklinde sert bir tepki göstermişti. Bir anda gerginleşen ortamda seslerin yükselmesiyle Tuğçe Tayfur'un küfretmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı.

Uzun zamandır küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un babasının tabutu başında biriyle küfürleştiği görüntüler çok konuşulmuştu. O kişinin Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu düşünülüyordu.

Çıkan olaylardan sonra Tayfur'un yeğeni açıklama yapmış, Tuğçe Tyafur'la tartışan ismin kendisi olmadığını söylemişti:

"Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede TARTIŞAN kişi ben değildim yoldaydım."