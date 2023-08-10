Tuğçe Tayfur, evlenmeye karar verdi Geçtiğimiz haftalarda eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, yeni sevgilisiyle evleniyor.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı.

Tayfur ile Kalfa, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak ikili kısa bir süre barışmıştı. Son ayrılıkları olaylı bir şekile olan Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

Sivaslı buldu

Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, yeni bir aşka yelken açtı. Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği biriyle evlenmeye hazırlanıyor.

Nikâh için hazırlıklara başlayan Tuğçe Tayfur, o anları da sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

"Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum"

Müstakbel eşiyle nikâh işlemleri için vesikalık fotoğraf çektiren Tuğçe Tayfur, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı.

Başını kapatıp, açtı

Tayfur, Burak Kalfa ile nişanlı olduğu dönemde maneviyata yönelerek başörtüsü takmıştı. Ünlü şarkıcı sonrada kararını değiştirip başını açmıştı