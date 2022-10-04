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    Tuğçe Tayfur nişan attı

    Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:45
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    Tuğçe Tayfur nişan attı

    Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, bir süredir aşk yaşadığı Burak Kalfa ile geçen ay nişanlanmıştı.

    Tuğçe Tayfur, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa'dan ayrıldı.

    "Haberler doğru"

    Çift, birbirlerini sosyal medyadan da sildi. Burak Kalfa, daha sonra konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun."

    Tuğçe Tayfur nişan attı #1

    Tuğçe Tayfur nişan attı #2


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