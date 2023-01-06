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    Tuğçe Tayfur sahneleri bırakma kararı aldı

    Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur şarkıcılığı bırakma kararı aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 07:58
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    Tuğçe Tayfur sahneleri bırakma kararı aldı

    Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

    18 yaşından bu yana şarkı söyleyen Tuğçe Tayfur babasının izinden gitmişti. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 34 yaşındaki şarkıcı şaşırtan bir karar adlı. Sahneyi bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    18 yaşından beri şarkı söylüyor

    ''Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım."

    "Artık istemiyorum"

    "En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur "Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum bu açıklama için" dedi. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı ayrıca "Kararımı dostlarımla tabii ki paylaştım ama annemle istişare etmek yetti bana açıkçası" açıklamasını yaptı.

    Tuğçe Tayfur sahneleri bırakma kararı aldı #1


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