Tuğçe Tayfur yeni eşine 'Aslan kocacığım' diye seslendi Yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur paylaşımlara doyamadı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklayan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Kısa sürede evlilik kararı alan Tayfur, yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile yıldırım nikah masasına oturmuştu.

"Aslan kocacığım"

Tuğçe Tayfur, nikahtan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabından nikah fotoğrafını yayınlayan Tayfur, paylaşımına eklediği şarkı ile güldürdü. Tayfur, fotoğrafı "Aslan kocacığım" şarkısıyla paylaşarak "Bunu yapmazsam içinde kalırdı." dedi.