Tuğçe Tayfur'dan nostaljik paylaşım Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

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Son dönemde aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyada da aktif bir isim.

Instagram hesabından Tuğçe Tayfur'dan nostaljik bir paylaşım geldi.

Babasıyla çocukluk yıllarındaki bir karesini yayınlayan ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nişan attı

Daha önce bir evlilik yapan ve bu evlilikten bir oğlu bulunan 35 yaşındaki Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift ilişkilerine son noktayı koydu. Tuğçe Tayfur, nişanlısını sosyal medyada takipten çıktı ve birlikte çekilen fotoğraf karelerini de sildi.