Tülin Şahin, giymeden bantlıyor

Evliliğini haziran ayında sonlandırdığını açıklayan Tülin Şahin, yaşadıklarının ardından normal hayatına dönmeye çalışıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü manken Tülin Şahin, kısa bir süre önce hayat arkadaşından psikolojik şiddet gördüğünü açıklamış ve onunla olan ilişkisini haziran ayında sonlandırdığını söylemişti.

NİKAH YOK

Noronha’nın çocuğunu göremediği şeklindeki mahkeme başvurusu sonrasında aralarında resmi nikah olmadığı ortaya çıkan çiftten Tülin Şahin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Yaşadığı sorunları kendini işine vererek atlatmaya çalışan Şahin, hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti.

"GERİ VERİYORUZ"

Yapacağı bir çekim öncesi evinde hazırlık yapan Şahin, ayakkabıların altına bant yapıştırırken çektiği görüntüyü paylaştı. Takipçilerinden neden bant yapıştırdığına dair çok sayıda soru gelince Şahin, bir açıklamada bulundu: "Çekimlerde kullandığımız ürünleri geri verdiğimiz için bantlıyoruz."