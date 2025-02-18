Tülin Şahin Avrupa Parlamentosu'nda sunum yaptı! 6 dilde konuştu

Haber Merkezi

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam eden Tülin Şahin, son olarak Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yaptı.

TÜRK GÜZEL HAYRAN BIRAKTI

Avrupa Parlamentosu’na adım atan ilk süper model olan Şahin, konuşmasıyla ve sorulara verdiği yanıtlarla kendisine hayran bıraktı.

Şahin, ‘Sağlıklı Yaşam Farkındalığı’ ve ‘Böbrek Sağlığı’ hakkında farkındalığı artırmak adına konuşma yaptı.

Etkinliğe bazı ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra parlamenterler, profesörler, doktorlar ve vakıf temsilcileri de katıldı.

"ÜLKEMİZİN SAĞLIK SİSTEMİ GERÇEKTEN ÇOK İYİ DURUMDA"

Annesinin yıllardır böbrek hastası olduğunu söyleyen Şahin konuşmasında Türkiye'deki sağlık sistemini anlatıp şu ifadeleri kullandı: “Sağlıklı yaşam mesleğimle ilgili de paralel giden bir durum. Annem böbrek hastası olduğu ve diyalize girdiği için konuya yakından tanıklık ediyorum. Bu yüzden doğru kişi olduğumu düşünmüşler. Ülkemizin sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda. Bunlara değindim."

6 DİLDE CEVAP

Şahin, kendisine yöneltilen sorulara Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveççe, Danca ve Çince yanıt verdi.