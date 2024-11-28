Tuna Kiremitçi, hastaneye kaldırıldı! Sosyal medya hesabından durumu hakkında bilgi verdi

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Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, hastaneye kaldırıldı.

Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve üç gün süresince tedavi gören Kiremitçi, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

"DİREKTEN DÖNÜŞ"

Hayranlarına ve takipçilerine bilgilendirme yapan Kiremitçi, yaşadığı sağlık sorununu "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda" şeklinde ifade etti.

Ardından, kendisini arayan ve soranlara teşekkür eden ünlü isim, "Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam." diyerek, işlerine hızla geri döneceğini belirtti.