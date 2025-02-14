Tüp bebek tedavisi görüyordu! Dilan Polat yapay zekayla hamile kaldı

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl haklarında açılanan vergi kaçırma ve kara para aklama davasından dolayı aylarca cezaevinde yatan Engin ve Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eşiyle 3. çocuğa sıcak baktıklarını ancak cesaretinin olmadığını söyleyen Dilan Polat, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Eşiyle hastaneye giden Dilan Polat, o anları paylaşarak "Anı olarak kalsın o zaman. Ama ben iğneden sonra bel ağrısı, mide bulantısı yaşıyorum Engin bak. Temennim çok ağlamamam Engin. Bozuk psikolojim iyice bozulmasın da amin" ifadelerini kullanmıştı.

İKİZ BEBEK İSTEMİYOR

3. çocuğu isteyen çiftin tüp bebek tedavisine başladığı ortaya çıkmıştı. Dilan Polat "Tüp bebek tedavisi başlangıcı hakkınızda hayırlısı olsun hatta ikiz olsun" diyen takipçisine cevap vererek duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Aşkım abarttın, ikiz yapamam. Tekiz bile düşündüm, düşündüm durdum. Yarıda bırakmam inşallah."

Son olarak sosyal medya hesabında hamile fotoğrafları paylaşan Dilan Polat yine gündem oldu.

Yapay zekayla hamile fotoğrafları oluşturan Dilan Polat'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.