Turabi doktordan onay alamadı Survivor'a tekrar katılan eski şampiyon Turabi, doktorunun kararını sosyal medyadan duyurdu.

ensonhaber.com

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve beş parasız kaldığını açıklayan Turabi, Survivor 2024 All Star'a dönüyor. Survivor kadrosunda olduğu açıklanan iddialı isim sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirirken yaptığı açıklama ile şaşırttı.

Survivor All Star 2024'e katılacak olan Turabi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Antrenmansız geliyorum"

“Doktorlarım, 'Türkiye Survivor tarihinde sana rakip olabilecek kimsenin olmadığı sonucuna vardık! Bu nedenden dolayı antrenman yapmadan adaya gitmende bi sakınca görmüyoruz!' dedi.

"Kusura bakma"

O yüzden kusura bakma Acun abi antrenman yapmadan geliyorum. İnşallah yarışmacılar da pek fazla çalışmadan geliyordur.”