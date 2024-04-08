Turabi sandılar! Arzu Sabancı Hakan Sabancı'nın eski halini paylaştı Arzu Sabancı, tarafından gençlik halleri paylaşılan Hakan Sabancı, sosyal medyanın diline düştü.

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Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, son olarak 'Bambaşka Biri' adlı dizide yer alan oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor.

Sık sık birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikili, şimdilerde Japonya'da keyifli vakit geçiriyor.

Hande Erçel'den sonra Hakan gündem oldu

Sabancı ile ilişkisine dolu dizgin devam eden Hande Erçel'in bir dönem yaptırdığı estetikler ve geçirdiği değişim gündem olmuştu. Ünlü oyuncu geçirdiği evrimle eleştirilirken, Hakan Sabancı sessizliğini korumuştu.

"Hacımın mezuniyeti"

Bu sefer sosyetenin yakışıklı ismi değişimiyle sosyal medyanın diline düştü. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından arşiv fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı. Sabancı'nın "Hacımın mezuniyeti" notuyla paylaştığı fotoğrafta Hakan Sabancı dikkat çekti.

Şimdilerde gözde yakışıklılardan biri olan Hakan Sabancı'nın yıllar önceki haline sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

'Turabi ile kardeş gibi görünüyorlar'

Fotoğrafa gelen yorumlar şöyleydi: 'Turabi ile kardeş gibi görünüyorlar', 'Bir an Turabi sandım', 'Hande Hakan'dan soğusun diye mi paylaştınız?'