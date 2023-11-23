Turabi'nin yerine sürpriz isim: Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sık sık teklif götürdüğü Ersin Korkut da Survivor All Star kadrosuna dahil oldu.

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Bu sezon SMS oylamasının olmayacağı Survivor'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Turabi'nin kadroda olması herkesi heyecanlandırmış ancak ünlü yarışması, sağlık sorunları sebebiyle yarışma başlamadan çekilme kararı almıştı.

Acun Ilıcalı'nın her fırsatta teklif götürdüğü ünlü oyuncu Ersin Korkut, sonunda kararını verdi.

Survivor 2020'de sakatlık yaşadığı için diskalifiye olan ve herkesi üzen Ersin Korkut, All Star kadrosunda.

Acun Ilıcalı bu kararı, "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz." diyerek duyurdu.

Yılmaz Erdoğan'ı araya sokmuştu

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programındaki başarılı oyunculuk performansı ve sempatik tavırlarıyla tanınan Ersin Korkut'u Acun Ilıcalı 5 kere yarışmaya istemiş ve son olarak Yılmaz Erdoğan'ı araya sokmuştu.