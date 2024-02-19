Türk erkekleri vefasız demişti: Sibel Kekilli Instagram hesabını Türkiye'ye açtı 6 yıl önce sosyal medya hesabını Türk takipçilerine kapatan Sibel Kekilli, aldığı son kararla engeli kaldırdı. Kekilli, kısa sürede gündeme oturdu.

ensonhaber.com

Oyuncu Sibel Kekilli, yer aldığı projelerdeki müstehcen sahneleriyle hafızalarda yer ediniyor.

Cinsel içerikli dizi ve filmler, Kekilli'ye yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medya hesabından gelen taciz mesajlarına ve kötü yorumlara isyan bayrağını çeken ve Almanya'da yaşayan oyuncu, 2018 yılında Instagram'dan Türkiye'yi engelledi.

"Size acıyorum"

Konuya ilişkin yaptığı paylaşıma ise şu notu ekledi:

"Hesabımdaki nefret içerikli mesajların çoğu Türklerden. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! S..tirin gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın."

Bunun üzerine Kekilli'nin hesabına girildiğinde; "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor." uyarısı çıkmaya başladı.

Yıllar sonra hesabını Türkiye'ye açtı

Uzun zamandır Türkiye'de bulunmayan Kekilli, yeni bir karara imza attı.

6 yılın ardından hesabını Türkiye'ye açan Kekilli, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

188 bin takipçisi bulunan Sibel Kekilli'nin bu kararından sonra hesabındaki takipçi artışı merak konusu oldu.

Kullanıcılar, X üzerinden esprili paylaşımlar yapmaya başladı.

Sibel Kekilli kimdir?

1980 yılında Almanya'da dünyaya gelen Sibel Kekilli, aslen Kayserilidir.

2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminde başrol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde de rol alan Sibel Kekilli'yi bu süreçte Türk takipçileri göremedi.

43 yaşındaki oyuncu, erotik film yıldızı olarak biliniyor.