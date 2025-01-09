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Türk mutfağını da biliyor! Bella Hadid yaprak sarma sardı

Türk mutfağını da biliyor! Bella Hadid yaprak sarma sardı Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, her paylaşımıyla şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü model, sosyal medya hesabından yaprak sarma hazırladığı anları yayınladı.