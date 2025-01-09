Türk mutfağını da biliyor! Bella Hadid yaprak sarma sardı
Haber Merkezi

Yeni yıl paylaşımları bitmek bilmiyor. Eski yıldan anılarını post atan ünlü isimlere bir yenisi daha ekledi.

ABD'li model Bella Hadid, 2024'e ait özel anlarını paylaştı. Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını sayfasından yayınladı.

YAPRAK SARAN GÜZEL

Bu paylaşımı, özellikle Türk takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.

Bella Hadid’in sarma yaparken çekilen karesini, Türk hayranları yorum yağmuruna tuttu.

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Çağla Pınar Yılmaz
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