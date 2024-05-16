Türk oyuncular Cannes Film Festivali'ne çıkarma yaptı

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Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali dün görkemli bir açılış töreniyle başladı.
Törenine ise Türkiye'den giden oyuncular damga vurdu...
Bu isimler arasında; Pınar Deniz, Hande Erçel, Birce Akalay ve Meryem Uzerli gibi isimler yer alıyor.
Birbirinden güzel paylaşımlar geldi
Yargı'nın güzel yıldızı Pınar Deniz bir markanın elçisi olarak festivale katıldı.
Dünyaca ünlü film festivallerine sık sık katılan Meryem Uzerli, kırmızı halıda yürüdü. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Birce Akalay da sosyal medya hesabından Cannes paylaşımları yaptı. Akalay mor elbisesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Hande Erçel ise beyazlar içerisinde adeta bir kuğuya benzetildi.
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