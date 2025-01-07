Türk oyunculara fark attı! Oyuncu Melis Sezen, IMDb Starmetre listesine girdi

Haber Merkezi
Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' karakteriyle tanınan Melis Sezen, özellikle son dönemdeki kariyer başarıları ve aşk hayatıyla sıkça gündeme geliyor.
TÜRK OYUNCULAR ARASINDA 1. SIRADA
Şimdilerde Deha dizisinde Melis Sezen, bu hafta yayımlanan yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında dünya çapında 15 milyonu aşkın kişi arasında 130. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
En dikkat çekici nokta ise Sezen'in, Türk oyuncular arasında birinci sırayı almasıydı.
Güzel oyuncu, Türk oyuncularının dünya çapındaki sıralamasında zirveye oturarak, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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