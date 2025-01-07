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Türk oyunculara fark attı! Oyuncu Melis Sezen, IMDb Starmetre listesine girdi

Türk oyunculara fark attı! Oyuncu Melis Sezen, IMDb Starmetre listesine girdi Ünlü oyuncu Melis Sezen, IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında 1. sıraya oturdu ve dünya çapında büyük bir başarı elde etti.