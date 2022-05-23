Türkan Şoray, 600 bin TL'ye villa kiraladı

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Türkan Şoray, Bodrum tatili için kesenin ağzını açtı.

Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş güzeli Türkan Şoray, yıllar sonra tatil için Bodrum’u tercih etti.

Bu yaz Bodrum'da

1976 yılında Kadir İnanır’la rol aldığı “Bodrum Hâkimi” filmiyle hafızalara kazınan Şoray, bu yazı Bodrum’da geçirmeye karar verdi.

Kızı eşlik edecek

Bodrum Gündoğan’da denize sıfır bir villayı sezonluk kiralayan Türkan Şoray, burada kızı Yağmur Ünal ile tatil yapmayı planlıyor.

Türkan Şoray, villa için 600 bin TL’yi gözden çıkardı. Gözlerden uzak kendi plajı olan bir villa isteyen Şoray'ın burayı çok beğendiği öğrenildi.