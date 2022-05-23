Petrol
111
0.92%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
487.718
2.85%
BTXN Coin
13.57
3.74%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Türkan Şoray, 600 bin TL'ye villa kiraladı

    Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Türkan Şoray, Bodrum tatili için kesenin ağzını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkan Şoray, 600 bin TL'ye villa kiraladı

    Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş güzeli Türkan Şoray, yıllar sonra tatil için Bodrum’u tercih etti.

    Bu yaz Bodrum'da

    1976 yılında Kadir İnanır’la rol aldığı “Bodrum Hâkimi” filmiyle hafızalara kazınan Şoray, bu yazı Bodrum’da geçirmeye karar verdi.

    Kızı eşlik edecek

    Bodrum Gündoğan’da denize sıfır bir villayı sezonluk kiralayan Türkan Şoray, burada kızı Yağmur Ünal ile tatil yapmayı planlıyor.

    Türkan Şoray, villa için 600 bin TL’yi gözden çıkardı. Gözlerden uzak kendi plajı olan bir villa isteyen Şoray'ın burayı çok beğendiği öğrenildi.

    Türkan Şoray, 600 bin TL ye villa kiraladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
    Basketbol

    Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

    Diyarbakır'da yaşlı adama köpekler saldırdı
    İç Haber

    Diyarbakır'da yaşlı adama köpekler saldırdı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir