Türkan Şoray, gözlük takma nedenini açıkladı

Türkan Şoray, Cüneyt Arkın'ın kendisi için söylediği sözler hakkında konuştu.

Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada set anılarını anlatırken Türkan Şoray’la ilgili de konuşmuştu.

"SAKIN BAKMA"

Arkın, “Türkan’la ilk filmimi çekerken bana ‘Sakın gözlerine bakma ölürsün’ dediler.”

"O CÜNEYT'İN GÜZELLİĞİ"

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Türkan Şoray’a Cüneyt Arkın’ın bu sözleri hatırlatıldı. Sanatçı, gülümseyerek teşekkür etti: “Evet, ben de sırf o yüzden gözlük takıyorum! Cüneyt beni onore etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği.”