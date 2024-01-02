ensonhaber.com
Yeşilçam'ın Sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şoray, hayranlarının da beğenisini kazanıyor.
En doğal pozlarını hayranları için yayınlayan oyuncu, bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.
Hayranlarına seslendi
Türkan Şoray, Instagram hesabından açıklama yaptı.
Twitter'da (X) adına açılan sahte hesaptan siyasi paylaşımlar yapılması üzerine Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." ifadesini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış