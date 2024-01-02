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Türkan Şoray hayranlarını uyardı! "Hesabım yok" dedi...

Türkan Şoray hayranlarını uyardı! "Hesabım yok" dedi... Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve hayranlarıyla buluşan Türkan Şoray, X hesabı konusunda da uyarı yaptı.