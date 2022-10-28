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    Türkan Şoray Mardin'de hayranlarıyla film izledi

    Mardin'de hayranlarıyla bir araya gelen Türk sinemasının ünlü isimlerinden Türkan Şoray, hayranlarıyla birlikte "Kara Gözlüm" filmini seyretti.
    • 28.10.2022 - 00:31
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 01:15
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    Türkan Şoray Mardin'de hayranlarıyla film izledi

    Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilerek her hafta bir filmin gösterime sunulduğu Açık Hava Sineması'nın özel konuğu Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray oldu.

    Hayranlarıyla birlikte "Kara Gözlüm" filmini seyretti

    Kasımiye Medresesi'nin altında bereketli Mezopotamya Ovası'na karşı kurulu olan açık hava sinemasında Şoray, 1970 yılında çekilen ve kendisinin de başrolde oynadığı “Kara Gözlüm”ü hayranlarıyla birlikte izledi.

    Türkan Şoray Mardin de hayranlarıyla film izledi #1

    "Bu huzurlu kente hoşgeldiniz"

    Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şoray’ı Mardin’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Mardin birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı dillerin, dinlerin kültürlerin huzur içerisinde yaşadığı bir kent. Bu huzurlu kente hoş geldiniz. Ülkemizin sultanı Şoray ile Kara Gözlüm filmini hep birlikte izleyeceğiz. Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray ile beraber adeta bir şaheser olan 'Kara Gözlüm' filmini hep beraber Mezopotamya Ovası'na karşı izleyerek beraber tarih yazdık.” dedi.

    Usta oyuncu Türkan Şoray ise, hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetlerin, kültürlerin kaynaştığı Mardin’e yıllardan beri büyük bir arzuyla gelmeyi istediğini söyledi.

    Türkan Şoray Mardin de hayranlarıyla film izledi #2

    "Sıcacıksınız, harikasınız"

    Hayranların yoğun ilgisine teşekkür eden Şoray, “Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orda olsaydım, dedim. O kadar çok istedim ki arkasından Mardin’den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, burada olduğuma çok mutluyum.” diye konuştu.

    İHA'nın haberine göre etkinliğe, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

    Türkan Şoray Mardin de hayranlarıyla film izledi #3

    Türkan Şoray Mardin de hayranlarıyla film izledi #4

    Türkan Şoray Mardin de hayranlarıyla film izledi #5

    Türkan Şoray Mardin de hayranlarıyla film izledi #6


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