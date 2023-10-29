Türkan Şoray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına mesaj Efsane oyuncu Türkan Şoray, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını paylaştığı videoyla kutladı. Sanatçı, videonun sonunda İzmir Marşı'nı da söyledi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya, caddeler, meydanlar ve evlerde Cumhuriyet coşkusu hakim.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında, vatandaşlar bayraklar ve marşlarla kutlamalar yapıyor.

Bu coşkuya ünlü isimler de katılıyor. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray da günler öncesinden evine dev Türk bayrağı astı.

İzmir Marşı'nı söyledi

Ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet mesajının ardından İzmir Marşı da söyleyen Şoray'a beğeni yağdı.

Öte yandan bir diğer dikkat çeken detay da, usta oyuncunun Türk bayrağının renklerini simgeleyen kırmızı ve beyaz renk giymesi oldu.

"Cumhuriyet kadın hakları demek"

Şoray, videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bize armağan ettiği Cumhuriyet’in 100 yılını kutlamanın gururu içerisindeyiz. Cumhuriyet özgürlük ve bağımsızlığın teminatı demek… Cumhuriyet eşit yurttaşlık demek… Cumhuriyet kadın hakları demek… Cumhuriyet çağdaşlık demek… Büyük Atam'a bir Cumhuriyet kadını olarak minnetle….”