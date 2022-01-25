Türkan Şoray'dan Fatma Girik paylaşımı

Dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Fatma Girik'e yakın arkadaşı Türkan Şoray da veda etti.

Koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, yakın arkadaşları tarafından anıldı. Yeşilçam'da birlikte çalıştığı tüm arkadaşları Girik'in ardından gözyaşı döktü.

TÜRKAN ŞORAY'DAN FATMA GİRİK'E VEDA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkan Şoray da hem arkadaşı hem meslektaşı Fatma Girik'e veda etti.

Şoray, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CANIM ARKADAŞIM SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

"Dünya güzeli maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardın benim canım arkadaşım seni çok özleyeceğim birlikte olduğumuz, güldüğümüz günlerimizi... Sinema yolculuğunda kader arkadaşıydık sevinçlerimiz, üzüntülerimizle...

"TÜRK SİNEMASINDA YERİN DOLMAYACAK"

Seni seven milyonlar çok özleyecek, Türk sinemasında yerin dolmayacak. Duyduğum derin acıyı ifade etmem zor, kalbimdesin sonsuza kadar..."