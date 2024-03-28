Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a: İyi haberlerin bizi sevindirdi Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Sağlık durumu iyiye giden İnanır'a Türkan Şoray'dan geçmiş olsun paylaşımı geldi.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, sevenlerini korkuttu.

İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır, dün akşam uyandırılmış ve durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

"İletişim kurabiliyor"

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun." diye konuşmuştu.

"Acil şifalar dilerim"

Yaşananların ardından Türkan Şoray, eski dostu Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İnanır'ın fotoğrafını paylaşan Şoray, "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Pek çok filmde beraber oynadılar

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Deprem", "Dila Hanım", "Devlerin Aşkı", "Cevriyem", "Bodrum Hakimi" gibi birçok filmde oynadı.