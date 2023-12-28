Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da buz dolu fıçının içine girdi Çağla Şıkel'in başlattığı buz dolu fıçı için girme modasına biri daha uydu. Yağmur Ünal sevgilisiyle birlikte titredi.

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ensonhaber.com

Daha önce de ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel yaz aylarında soğuk korkusunu yenebilmek için buz dolu fıçıya girmişti. Oğlu Kuzey ile buz dolu su fıçısına giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Yağmur, sevgilisiyle girdi

Oğlu ve kendisinin soğuktan nefret ettiğini belirten Şıkel, paylaşımının altına şu notu düşmüştü:

"O benden cesaret aldı ben de ondan"

"O benden cesaret aldı ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyi ki benimleydin oğlum teşekkür ederim."

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Serhan Mark Kohen ile buz dolu fıçıya girdi. Ünal, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlüler arasında yeni bir moda akımını başlatan Çağla Şıkel'den sonra liste uzamaya devam ediyor.