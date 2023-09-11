Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, havuz başında poz verdi Türkan Şoray ile 1983'te evlenip, 1987'de boşandığı Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, son pozlarıyla olay oldu.

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Yeşilçam'ın 'Sultan'ı usta oyuncu Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Yağmur Ünal, önceki gün yaz bitmeden evinin havuzunda keyif yaptı. Güzel yapımcı havuz başında verdiği o pozları da Instagram'dan paylaştı.

Mankenlere taş çıkartan 38 yaşındaki Yağmur’a sosyal medyada beğeni yağdı.

Bazıları “Keşke ikinci Sultan olsan, annen gibi oyunculuk yapsan” diye yorum yaptı. Ünal, 2015’te annesinin yönettiği ‘Uzaklarda Arama’da kamera karşısına geçmişti.