Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, havuz başında poz verdi
ensonhaber.com

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı usta oyuncu Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Yağmur Ünal, önceki gün yaz bitmeden evinin havuzunda keyif yaptı. Güzel yapımcı havuz başında verdiği o pozları da Instagram'dan paylaştı.

Mankenlere taş çıkartan 38 yaşındaki Yağmur’a sosyal medyada beğeni yağdı.

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Yağmur Ünal

Bazıları “Keşke ikinci Sultan olsan, annen gibi oyunculuk yapsan” diye yorum yaptı. Ünal, 2015’te annesinin yönettiği ‘Uzaklarda Arama’da kamera karşısına geçmişti.