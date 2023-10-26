Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor! Türkan Şoray 3 gün önceden Türk bayrağını astı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, evinin balkonuna Türk bayrağını astığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Şoray, "Cumhuriyet çok yaşa" notunu ekledi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bu yıl tüm Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak.

Yurt genelinde büyük bir coşku hakimken, hazırlıklar da sürüyor.

Valilikler, belediyeler, kurumlar coşkulu bir milli bayrama hazırlanıyor.

Sultan Türk bayrağını astı

Ünlü isimler de bu süreçte sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray oldu.

Şoray, evinin balkonuna Türk bayrağını astığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

"Cumhuriyet çok yaşa"

Paylaşımına da, "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet çok yaşa." notunu ekledi.

Söz konusu kareye beğeni yağdı.