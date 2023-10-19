Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi! Şarkıcı Zeynep Bastık isyan etti Şarkıcı Zeynep Bastık, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle işlerinin iptal olduğunu ve bunu anlayamadığını söyledi.

ensonhaber.com

7 Ekim günü İsrail ve Hamas güçleri arasında başlayan gerilim, katlanarak devam ediyor.

Savaş ortamında 13 gün geride kalırken, Orta Doğu kana bulandı.

Bombardımana tutulan Gazze yerle bir olurken, her yeni günde yüzlerce sivil savaş kurbanı oluyor.

Dünya çapında yakından takip edilen olay, Türkiye'den de tepki çekiyor.

Özellikle sosyal medya ortamında sıkça tartışmalar yaşanıyor.

Bu dönemde ünlülerin hangi tarafta olduğu ve ne paylaştığı dikkat çekerken, şarkıcı Zeynep Bastık gündem oldu.

Milli yasa tepki

İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıyla en az 850 sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de ilan edilen 3 günlük milli yas, Zeynep Bastık'ı rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yas nedeniyle konserlerinin iptal edildiği ve diğer insanlar gibi işlerini yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Günlerdir gayriresmi olarak yasta olunduğunun altını çizen Bastık, bunu anlayamadığını söyledi.

"Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk şey işlerin iptal edilmesi mi olmalı?"

Bastık, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk şey, konserlerin, tiyatro oyunlarının tüm sanat aktivitelerinin yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerin iptal edilmesi mi olmalı?



Kocaman bir sektörüz. Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımız, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var.

"Zaten gayriresmi şekilde günlerdir yastayız, anlayamıyorum"