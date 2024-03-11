Türkiye'den Nursena Say katılmıştı! Miss World 2024 kazananı belli oldu 'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi.

ensonhaber.com

2022'de 'Miss Turkey' tacını takan Nursena Say, ülkemizi 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil etmişti. Say, geçtiğimiz haftalarda final için Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampa gitmişti.

71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleşti. Büyük umutlarla yarışmaya giren 26 yaşındaki Nursena Say, dereceye giremedi.

Yarışma sürecindeki deneyimlerini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Nursena Say, yeni bir paylaşımda bulundu.

Say, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Herkese teşekkür ederim"

Nursena Say, ardından sözlerini; "Hayatımın bu bölümüne veda ederken, öğrendiğim dersleri ve oluşan bağları yanımda taşıyorum, gelecekteki tüm çalışmalarımda bana ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edeceklerini biliyorum. Bu yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür ederim, ve vizyonun ve liderliğin için teşekkür ederim, Julia. Bu deneyim sonsuza kadar kalbimde özel bir yer tutacak ve bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum." ifadeleriyle noktaladı.