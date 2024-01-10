Türkiye'ye dönen Gökhan Özen'in son hali! Yüzündeki değişim gündem oldu 7 yıldır Amerika'da yaşayan 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı.

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“Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’de yaşamıyordu.

Birkaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti.

Ünlü şarkıcı, dün akşam düzenlenen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı.

Gala için Las Vegas'dan gelen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

'Estetik değil"

Özen, 'Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı. Ama görüntüye de yansıdı.' dedi.