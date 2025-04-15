Türkiye'ye geliyor! Jennifer Lopez'in konser biletinin fiyatı şoke etti

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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

Lopez, 'JLO Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Neredeyse her müzikseverin konserine gitmeyi hayal ettiği Jennifer Lopez'in konser fiyatları gündem oldu.

Antalya ve İstanbul olmak üzere iki şehirde hayranlarıyla bir araya gelecek olan Jennifer Lopez'in konser ücretlerini duyanlar şoke oldu.

AYAKTA 72 BİN

JLo'nun konser ücretleri ayakta ve VIP olmak üzere ücretler değişkenlik gösteriyor. Lopez'i ayakta dinlemek için en pahalı bilet 72 bin TL.

1 Temmuz'daki Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri; 25 bin 465 TL ila 71 bin 951 TL olarak öne çıkıyor.

666 BİN TL

4 Temmuz'daki İstanbul konserinde ise ayakta dinleme biletleri 10 bin 859 TL ila 105 bin 372 TL arasında değişiyor.

Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 71 bin 267 TL ila 666bin TL arasında satışa çıktı.