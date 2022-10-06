Petrol
93.14
-0.25%
Euro
18.4053
0.23%
Dolar
18.5784
-0.26%
Altın
1.027
0.19%
Borsa
3553
1.97%
Bitcoin
378.428
0.74%
BTXN Coin
10.89
1.87%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'dan yeni paylaşım

    Uzun saçlarına veda eden Mete Horozoğlu'nun paylaşımına yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'dan yeni paylaşım

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Mete Horozoğlu, ani bir karara alarak Türkiye'yi terk etti.

    Memleketinde oyunculuğu bırakan Horozoğlu, şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat kurdu.

    Ünlü isim, kısa süre önce kendi gibi Türkiye'den giden Erdem Baş ile yurt dışında tiyatro sergiliyor.

    Türkiye yi terk eden Mete Horozoğlu dan yeni paylaşım #1

    FETÖ iddiaları vardı

    Hakkında 'FETÖ'ye üye olma' iddiasıyla soruşturma açılan ve soruşturmadan hakkında takipsizlik kararı çıkan oyuncu Mete Horozoğlu, son olarak uzun saçlarına veda etti. Uzun saçlı haliyle verdiği pozu paylaşan yakışıklı isim, bu halini özlediğini söyledi.

    Türkiye yi terk eden Mete Horozoğlu dan yeni paylaşım #2

    "Kestirdiniz"

    Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Kestirdiniz bana bukle bukle saçlarımı yağğğğ"

    Türkiye yi terk eden Mete Horozoğlu dan yeni paylaşım #3


    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Renault Megane RS yollara veda ediyor
    Otomobil

    Renault Megane RS yollara veda ediyor

    Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırdı
    Kültür Sanat

    Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırdı

    Görüş Bildir