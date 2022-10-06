Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu'dan yeni paylaşım

Uzun saçlarına veda eden Mete Horozoğlu'nun paylaşımına yorum yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Mete Horozoğlu, ani bir karara alarak Türkiye'yi terk etti.

Memleketinde oyunculuğu bırakan Horozoğlu, şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat kurdu.

Ünlü isim, kısa süre önce kendi gibi Türkiye'den giden Erdem Baş ile yurt dışında tiyatro sergiliyor.

FETÖ iddiaları vardı

Hakkında 'FETÖ'ye üye olma' iddiasıyla soruşturma açılan ve soruşturmadan hakkında takipsizlik kararı çıkan oyuncu Mete Horozoğlu, son olarak uzun saçlarına veda etti. Uzun saçlı haliyle verdiği pozu paylaşan yakışıklı isim, bu halini özlediğini söyledi.

"Kestirdiniz"

Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Kestirdiniz bana bukle bukle saçlarımı yağğğğ"