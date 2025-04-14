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Haber Merkezi

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi 'Küçük Ceylan' olarak bilinen Ceylan, 40 senedir müzik dünyasında yer alıyor.

Sahnedeki dansları ve yıllar içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettiren ünlü türkücü Ceylan, sık sık magazin sayfalarında kendisine yer buluyor.

HAVUZ BAŞINDA DANS

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim, bu kez havuz başındaki dans gösterisiyle gündem oldu.

Hayranlarından övgüler alan Ceylan, paylaşımına 'Seyfo' notunu yazdı.