Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hüngür hüngür ağladı İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanırken, Candan kardeşlerin ağlamaları adliye koridorlarında yankılandı.

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İHA

Yarışma programına katılarak isimlerini duyuran ve sonrasında lüks yaşantılarıyla paylaşımlar yaparak sosyal medyada fenomen olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Dilan Polat ve eşiyle başlayan fenomenlere yönelik soruşturmalara tabi tutuldu.



Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına olan Nihal ve Bahar Candan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kara para aklama ve dolandırıcılıktan dava açıldı

Ardından geçtiğimiz gün ansızın polis ekiplerince evlerine baskın yapıldı ve Candan kardeşler gözaltına alındı.

İddiaların odağında ise suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçları yer aldı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Fenomen kardeşlerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Tutuklama kararı sonrası ağladılar

Candan kardeşler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, karar sonrası iki kardeşin "Neden, neden" diyerek ağlamaları adliye koridorlarında yankılandı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)