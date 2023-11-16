Yarışma programına katılarak isimlerini duyuran ve sonrasında lüks yaşantılarıyla paylaşımlar yaparak sosyal medyada fenomen olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Dilan Polat ve eşiyle başlayan fenomenlere yönelik soruşturmalara tabi tutuldu.
Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına olan Nihal ve Bahar Candan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kara para aklama ve dolandırıcılıktan dava açıldı
Ardından geçtiğimiz gün ansızın polis ekiplerince evlerine baskın yapıldı ve Candan kardeşler gözaltına alındı.
İddiaların odağında ise suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçları yer aldı.
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Fenomen kardeşlerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Tutuklama kararı sonrası ağladılar
Candan kardeşler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, karar sonrası iki kardeşin "Neden, neden" diyerek ağlamaları adliye koridorlarında yankılandıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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