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Haber Merkezi

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Durmaz, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Sorgusunda aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Kerimcan Durmaz, suç işleme kastı olmadığını, bilerek ve isteyerek suç işlemediğini savundu.

Malta'da konser verdiği sırada arkasına yansıtılan led ekranlardaki reklamlarla ilgisinin bulunmadığını iddia eden Durmaz, "Konserin ilk 40 dakikasında arkamda ismimin olduğu logo vardı. Son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Konser esnasında fark etmedim. Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarımdan herhangi bir paylaşım yapmadım" ifadesini kullandı.

KAÇMA VE SAKLANMA ŞÜPHESİ

Hakimliğin tutuklama kararında ise konserdeki led ekranlarda yasa dışı bahis sitesinin reklamı yapıldığı sırada şüpheli Kerimcan Durmaz'ın, "Hani casinolar bi şeyler" şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtilirken Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.