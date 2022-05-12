Tuvana Türkay, bikinisini giydi

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yaz sezonunu açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İzzet Antebi ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, yaza kavuşan ünlü isimler arasına girdi.

Tuvana için yaz geldi

Bir süre önce Türkiye'yi terk ettiği iddiasıyla gündeme gelen Türkay bikini pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Hayranlarını paylaşımıyla mest eden güzel oyuncuya yorum yağdı.

Sık sık İngiltere'ye giden güzel oyuncu hakkında çıkan iddialara şöyle cevap vermişti:

"İşlerim var benim"

"Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada"