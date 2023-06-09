Tuvana Türkay: Güzel zamanların kıymeti bilinmeli Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, İzzet Antebi ile olan bir yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde bitirmişti.

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Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, geçtiğimiz Mart'tan beri birliktelik yaşıyordu. Ancak İzzet Antebi ve ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın bir yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Ayrılık sonrası taraflar sessizliğini korurken Tuvana Türkay, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ayrılığın ardından moral bulmak için arkadaşlarıyla kısa tatiller yapan oyuncu, şu sıralar İzmir'de bir film çekimi için kamera karşısına geçti.

"Çok ağladım"

Önceki gün Kale içinde gezen Türkay "Anılarım olan yerlerin önünden geçtim. Dayanamadım içeriye girdim. Çok duygu yüklü anlar yaşadım. Çok ağladım. Güzel geçirilen zamanların kıymetini bilmek gerek" dedi.