Tuvana Türkay: Her yazılana cevap veremem

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı söylentilerine cevap verdi.

Oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam oyuncu Çiğdem Batur’un Nişantaşı'ndaki bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine gitti.

Türkay, Selçuk Yöntem’in yeni yaşını kutladığı, aşk dedikodularına yol açan paylaşımı hakkında konuştu.

“Her yazılana cevap mı vereceğiz? " diye tepki gösteren güzel oyuncu, İ"nsanların bin bir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum mesela, bir de bunlarla mı uğraşayım? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin.” dedi.

"SEVGİLİM OLMUYOR"

Tuvana Türkay, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum.”