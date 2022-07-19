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    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

    Gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptıran Tuvana Türkay, sevgilisiyle aşk tatiline çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 08:56
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    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde

    Yaşadıkları ilişkiyi uzun süre gizleyen ünlü oyuncu Tuvana Türkay ve iş insanı sevgilisi İzzet Antebi, aşklarını geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir davete el ele gelerek duyurmuştu.

    Tuvana Türkay yakın zamanda İzzet Antebi’nin kızı Mila ile İstanbul’da tanışmıştı. Aşıklar şimdi de beraber tatile çıktı.

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde #1

    Tuvana tek başına yüzdü

    Önceki gün ise Bodrum Gündoğan’da bir beach’in iskelesinde görüntülendiler. Tuvana Türkay önce yüzdü daha sonra şezlonguna geçip İzzet Antebi ile sohbet etti.

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi tatilde #2


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