Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında? Tuvana Türkay dizi ve filmleri

Kendine has özellikleriyle ön plana çıkan Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi, ünlüler arasında merak edilenlerden... Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hangi dizi ve filmlerde oynadı?

3 Ekim 1990'da Üsküdar'da dünyaya gelen Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi, Türk dizi ve film severleri tarafından merak ediliyor.

İstanbul'da Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak doğan Tuvana Türkay İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Türk oyuncu Tuvana Türkay, 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

TUVANA TÜRKAY DİZİ VE FİLMLERİ

Tuvana Türkay hakkında en çok merak edilenlerden biri Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisiyken, 'Tuvana Türkay kimdir' sorusuna cevap arayanlar, Tuvana Türkay'ın hangi dizi ve filmlerde oynadığını da merak ediyor.

TUVANA TÜRKAY ŞARKILARI

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandıran Tuvana Türkay, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenmiştir. Peki Tuvana Türkay'ın söylediği şarkılar kendisine mi ait? Tuvana Türkay'ın şarkılarının söz ve müziğini kim yaptı?

TUVANA TÜRKAY BESTELERİ

Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan 'Ara Ne Olursun' isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca Tuvana Türkay, şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

TUVANA TÜRKAY'IN OYUNCULUK KARİYERİ

İşte Tuvana Türkay'ın oyunculuğa nasıl başladığını merak edenler için Tuvana Türkay'ın oyunculuk kariyeri...

TUVANA TÜRKAY HANGİ REKLAMLARDA OYNADI?

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı.

TUVANA TÜRKAY'IN OYUNCULUK EĞİTİMİ

Tuvana Türkay oyunculuk eğitimini nerede aldı?

“Akademi Neo”dan oyunculuk dersleri alan Tuvana Türkay, bunun haricinde 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

TUVANA TÜRKAY'IN SEVGİLİSİ

Tuvana Türkay'ın hayatını, oynadığı dizi ve filmleri, Tuvana Türkay şarkılarını merak edenlerin yanında, oyuncunun aşk hayatı da oldukça merak ediliyor. 'Tuvana Türkay'ın sevgilisi kim? Tuvana Türkay evli mi?' sorularına cevap arayanlar için detaylar haberimizde...

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.

TUVANA TÜRKAY KİMLERLE ÇALIŞTI?

Tuvana Türkay , 2014 yılında “Kara Para Aşk” adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona giren “Güvercin Uçuverdi” adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci‘ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

ONUR TUNA VE TUVANA TÜRKAY

Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi.

YASAK ELMA'DA TUVANA TÜRKAY

Şevval Sam ve Talat Bulut’un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırıyor.

FİLMLER

2013 - Eksik Sayfalar, Ayşegül, Başrol Oyuncusu

2015 - En Güzeli, Gizem, Başrol Oyuncusu

2015 - Güvercin Uçuverdi, Sema Taşkın, Başrol Oyuncusu

2015 - Bizans Oyunları (Geym Of Bizans), Ayçörek Hatun, Başrol Oyuncusu

2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Necmiye, Başrol Oyuncusu

2016 - Sen Sağ Ben Selamet, Başrol Oyuncusu

2017 - Olanlar Oldu, Aslı Başrol Oyuncusu

2020 - Ağır Romantik, Başrol Oyuncusu

DİZİLER

2009 - Ayrılık, Kevok Başrol Oyuncusu

2010 - Nakş-ı Dil Sultan, Nakş-ı Dil Sultan, Başrol Oyuncusu

2010-2012 - Yer Gök Aşk, Bade Palalı Hancıoğlu, Başrol Oyuncusu

2014 - Kara Para Aşk, Bahar Çınar, Başrol Oyuncusu

2016 - Oyunbozan, Ece, Başrol Oyuncusu

2017 - Deli Gönül, Fatmanur, Başrol Oyuncusu

2020 - Yasak Elma