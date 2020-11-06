Tuvana Türkay: Koronavirüs ciğerlerimde hasar bıraktı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen oyuncu Tuvana Türkay, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuvana Türkay, yurt dışı tatilininden dönen bir arkadaşıyla görüştükten sonra sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu,16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıklamıştı

"BU HASTALIĞIN KISA SÜREDE GECECEĞİNE İNANMIYORUM"

Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Türkay, "Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.